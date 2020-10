Repubblica: la Campania preoccupa il governo, solo 7 cittadini su 100 sottoposti a tampone (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La Campania preoccupa il governo. L’esecutivo teme che la nostra regione possa trasformarsi in un secondo caso Lombardia. Al centro dell’attenzione sono soprattutto i numeri troppo bassi dei tamponi effettuati. Repubblica scrive: “Palazzo Chigi, invece, è concentrata sui numeri. Massima vigilanza, temendo che la regione capofila del Mezzogiorno possa trasformarsi nella Lombardia della seconda ondata. A preoccupare non è solo il numero dei positivi, ma il dato che l’incremento si accompagni con l’altra circostanza: la regione conta in assoluto la più bassa percentuale di cittadini testati, per abitanti, di tutto il Paese. solo 7 cittadini su 100, nella Campania abitata ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Lail. L’esecutivo teme che la nostra regione possa trasformarsi in un secondo caso Lombardia. Al centro dell’attenzione sono soprattutto i numeri troppo bassi dei tamponi effettuati.scrive: “Palazzo Chigi, invece, è concentrata sui numeri. Massima vigilanza, temendo che la regione capofila del Mezzogiorno possa trasformarsi nella Lombardia della seconda ondata. Are non èil numero dei positivi, ma il dato che l’incremento si accompagni con l’altra circostanza: la regione conta in assoluto la più bassa percentuale ditestati, per abitanti, di tutto il Paese.su 100, nellaabitata ...

napolista : Repubblica: la #Campania preoccupa il governo, solo 7 cittadini su 100 sottoposti a #tampone Nel Lazio la percentua… - Elisabe94838092 : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Contagi record, e in Campania è rissa tra sindaco e governatore [di CONCHITA SANNINO] - repubblica : Oggi su Rep: ?? Musei, film, canzoni i tesori della Campania nel super portale web [di PAOLO DE LUCA] - andrea_falivene : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Contagi record, e in Campania è rissa tra sindaco e governatore [di CONCHITA SANNINO] - repubblica : Oggi su Rep: ?? Contagi record, e in Campania è rissa tra sindaco e governatore [di CONCHITA SANNINO] -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Campania Coronavirus, in Campania di nuovo record: 431 infetti La Repubblica De Luca “imbavaglia” la stampa

NAPOLI -“Non vi è alcun bavaglio e nessuna limitazione del diritto di cronaca” afferma una nota dell’Unità di crisi della Regione Campania “al fine di evitare strumentalizzazioni in relazione alle ric ...

Covid, altri 395 casi e due morti in Campania

(Fotogramma). Sono 395 i nuovi casi di Covid-19 emersi oggi in Campania dall'analisi di 5.064 tamponi. Sono 125 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 6.718. Sono 2 i decessi legati al coronavirus r ...

NAPOLI -“Non vi è alcun bavaglio e nessuna limitazione del diritto di cronaca” afferma una nota dell’Unità di crisi della Regione Campania “al fine di evitare strumentalizzazioni in relazione alle ric ...(Fotogramma). Sono 395 i nuovi casi di Covid-19 emersi oggi in Campania dall'analisi di 5.064 tamponi. Sono 125 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 6.718. Sono 2 i decessi legati al coronavirus r ...