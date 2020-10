Repubblica Ceca, leggenda del calcio Panenka ricoverato in gravi condizioni (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Antonin Panenka, leggenda del calcio ceco, è ricoverato in gravi condizioni dopo aver contratto il Covid-19. Secondo quanto reso noto dal Bohemians, club del quale è presidente onorario, l’ex nazionale ceco 71enne è ricoverato in terapia intensiva in un ospedale di Praga. Panenka è stato campione d’Europa nel 1976 con l’allora Cecoslovacchia divenendo famoso per il rigore calciato “a cucchiaio” contro la Germania Ovest in finale. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Antonindelceco, èindopo aver contratto il Covid-19. Secondo quanto reso noto dal Bohemians, club del quale è presidente onorario, l’ex nazionale ceco 71enne èin terapia intensiva in un ospedale di Praga.è stato campione d’Europa nel 1976 con l’allora Cecoslovacchia divenendo famoso per il rigore calciato “a cucchiaio” contro la Germania Ovest in finale.

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Ceca La Repubblica Ceca si chiama ufficialmente Cechia: ma chi usa questo nome? Euronews Italiano L’Under 21 è a Zagabria: domani la sfida alla Croazia

Dopo due gare interne consecutive la Nazionale Under 21 torna di scena in trasferta. Oggi, in tarda mattinata, i Biancoazzurrini sono atterrati a Zagabria.

Panenka ricoverato in terapia intensiva: colpito da coronavirus

La leggenda ceca, inventore del cucchiaio a metà anni '70, è in gravi condizioni in quel di Praga: positivo al coronavirus.

Dopo due gare interne consecutive la Nazionale Under 21 torna di scena in trasferta. Oggi, in tarda mattinata, i Biancoazzurrini sono atterrati a Zagabria.

La leggenda ceca, inventore del cucchiaio a metà anni '70, è in gravi condizioni in quel di Praga: positivo al coronavirus.