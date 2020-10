Recovery Fund: compromesso sulla governance approvato da Ecofin, contrari Lussemburgo, Irlanda e Olanda (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La presidenza tedesca ha come obiettivo principale concludere un accordo ambizioso sul Next Generation EU che sosterrà gli investimenti, le riforme e l'innovazione, ha detto il ministro delle finanze tedesco, Olaf Scholz Leggi su firenzepost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La presidenza tedesca ha come obiettivo principale concludere un accordo ambizioso sul Next Generation EU che sosterrà gli investimenti, le riforme e l'innovazione, ha detto il ministro delle finanze tedesco, Olaf Scholz

