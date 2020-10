Ranieri Guerra (Oms): "Nelle autopsie vediamo cicatrici al cuore e al fegato. Covid non trascurabile" (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Covid è “una malattia da non trascurare” secondo Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms. Il Motivo? “Le conseguenze sono pericolose, Nelle autopsie vediamo cicatrici anche nei cuori e nei fegati», ha sottolineato durante la trasmissione DiMartedì andata in onda su La7. “Questa malattia è iniziata colpendo i polmoni in maniera seria, ma ora abbiamo capito che può colpire ovunque l’organismo dove esiste una debolezza, è una malattia da non trascurare”. Per questo definisce “importanti” le misure di contenimento come distanziamento sociale e uso della mascherina. La curva del contagio “non è molto in crescita, ma è in crescita costante. L’indice ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ilè “una malattia da non trascurare” secondo, direttore aggiunto dell’Oms. Il Motivo? “Le conseguenze sono pericolose,anche nei cuori e nei fegati», ha sottolineato durante la trasmissione DiMartedì andata in onda su La7. “Questa malattia è iniziata colpendo i polmoni in maniera seria, ma ora abbiamo capito che può colpire ovunque l’organismo dove esiste una debolezza, è una malattia da non trascurare”. Per questo definisce “importanti” le misure di contenimento come distanziamento sociale e uso della mascherina. La curva del contagio “non è molto in crescita, ma è in crescita costante. L’indice ...

