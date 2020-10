Raffineria di droga a Milano | arrestati 2 trafficanti con 8 kg eroina

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 7 ottobre 2020)(ITALPRESS) – Unadiè stata scoperta adalla polizia di Stato, che ha arrestato due cittadini marocchini, K.D. di 30 anni e M.A. di 51 anni, regolari sul territorio nazionale. Entrambi dovranno rispondere di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.Gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato a Quarto Oggiaro un box dove due persone lavoravano l'. Le indagini dei poliziotti si sono concentrate su un'auto che rilasciava un odore riconducibile a sostanze chimiche, tipicamente utilizzate per il taglio di sostanze stupefacenti. Il sospetto che la vettura, una Ford Fusion, potesse essere utilizzata per il trasporto di, ha indotto gli investigatori ad avviare un'attività di monitoraggio per individuarne chi la ...