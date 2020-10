Quel «lavoriamo per evitare il lockdown» di Speranza significa indossiamo le mascherine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La situazione diventa sempre più delicata. La quota di nuovi contagi toccata oggi ha messo in allarme il governo, il ministero della Salute in particolare. Mentre sembra in atto uno scontro tra il Comitato tecnico-scientifico che Conte minimizza, Speranza è chiaro con i cittadini: «La situazione è seria, lavoriamo per evitare il lockdown». Con mille contagi in più di ieri e 31 morti, Conte raccomanda che i comportamenti siano rigorosi anche in famiglia – ovvero le mascherine vanno indossate se si incontrano familiari che vivono dall’altra parte della città, per esempio -. LEGGI ANCHE >>> Nell’Italia dei 3600 contagi in 24 ore è assurdo twittare #DittaturaSanitaria Lo spettro del lockdown con il ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La situazione diventa sempre più delicata. La quota di nuovi contagi toccata oggi ha messo in allarme il governo, il ministero della Salute in particolare. Mentre sembra in atto uno scontro tra il Comitato tecnico-scientifico che Conte minimizza,è chiaro con i cittadini: «La situazione è seria,peril». Con mille contagi in più di ieri e 31 morti, Conte raccomanda che i comportamenti siano rigorosi anche in famiglia – ovvero levanno indossate se si incontrano familiari che vivono dall’altra parte della città, per esempio -. LEGGI ANCHE >>> Nell’Italia dei 3600 contagi in 24 ore è assurdo twittare #DittaturaSanitaria Lo spettro delcon il ...

