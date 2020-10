Quando il mal di schiena è sintomo di Osteoporosi? Quali sono gli altri campanelli d’allarme? Come riconoscerla?

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Cidei sintomi da tenere in considerazionesegnale di allarme per l’? Cosa fare per prevenire la condizione e le fratture?esami fare per diagnosticarla in tempo? Innanzitutto, prima rispondere a queste domande, ricordiamo che l’è una malattia sistemica dell’apparato scheletrico, caratterizzata da una bassa densità minerale e dal deterioramento della micro-architettura del tessuto osseo, con conseguente aumento della fragilità ossea legato prevalentemente all’invecchiamento: questa situazione porta, conseguentemente, ad un aumentato rischio di frattura (in particolare di vertebre, femore, polso, omero, caviglia) per traumi anche minimi. Con l’avanzare ...