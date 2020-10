PS5 ed i pannelli removibili che potrebbero far pensare ad una personalizzazione della console

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Oggi pomeriggio in un video Sony ha mostrato lo smontaggio e le parti interne di PlayStation 5, consentendoci finalmente di dare uno sguardo ufficiale al funzionamento internodi nuova generazione.È un video affascinante, ma un aspetto del design di PS5 non dovrebbe essere ignorato, ovvero quei grandilaterali bianchi. Come dimostrato nel video di teardown pubblicato da Sony, il guscio esternoè molto facile da rimuovere. Grazie a questo dovrebbe essere abbastanza semplice pulire ladalla polvere e aggiornare la memoria di archiviazione SSD.Tuttavia non sappiamo ancora se questisono stati creati in modo da rimuoverli facilmente anche per consentire ai giocatori di poter personalizzare la propria ...