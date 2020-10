Proteggiamo le imprese e l’economia con nuove misure

Leggi su ilblogdellestelle

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Senato ha approvato il Decreto Agosto, provvedimento che si inserisce in perfetta linea di continuità con i precedenti Decreto Cura Italia e Decreto Rilancio, introducendo anche numerosi elementi di novità. L’obiettivo è quello di continuare a stendere e rafforzare la rete di protezione intorno al nostro tessuto economico-produttivo, messo a dura prova dal Covid, e porre le condizioni per rilanciare la nostra economia. Anche nel caso del Decreto Agosto, quindi, si combinanodi protezione edi prospettiva. Alla base del decreto c’è il terzo scostamento di bilancio precedentemente chiesto dal Governo e approvato dal Parlamento, per complessivi 25 miliardi di euro di risorse finanziate in deficit. Dopo i 20 miliardi di indebitamento del Decreto Cura Italia, e i 55 miliardi del Decreto Rilancio, ...