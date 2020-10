Proprio come la famosa mamma. La prima sfilata a 18 anni appena compiuti: vi ricorda ‘qualcuna’ questa meravigliosa figlia vip? (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Kate Moss, impossibile non notare la somiglianza. Madre e figlia sembrano avere scritto lo stesso successo. Una bellezza trasmessa e rievocata anche in lei, Lila Grace Moss, la diciottenne erede dell’ex top model. Un debutto anche per la figlia, avvenuto Proprio su quella passerella che ha reso celebre anche la madre e che oggi offre a Lila la posibilità di spiccare il volo. Il debutto non poteva che avvenire per la Paris Fashion Week trasmessa da Milano in streaming. Splendida Proprio come Kate, la ‘baby’ Moss ripercorre lo stesso inizio di Kate, quando anche lei per la prima volta a 18 anni, ovvero nel 1992, ha sfilato sulla stessa passerella indossando gli abiti firmati Dolce & Gabbana. Il video del debutto di Lila Grace in poche ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Kate Moss, impossibile non notare la somiglianza. Madre esembrano avere scritto lo stesso successo. Una bellezza trasmessa e rievocata anche in lei, Lila Grace Moss, la diciottenne erede dell’ex top model. Un debutto anche per la, avvenutosu quella passerella che ha reso celebre anche la madre e che oggi offre a Lila la posibilità di spiccare il volo. Il debutto non poteva che avvenire per la Paris Fashion Week trasmessa da Milano in streaming. SplendidaKate, la ‘baby’ Moss ripercorre lo stesso inizio di Kate, quando anche lei per lavolta a 18, ovvero nel 1992, ha sfilato sulla stessa passerella indossando gli abiti firmati Dolce & Gabbana. Il video del debutto di Lila Grace in poche ...

marcocappato : Oggi a Milano a fianco del popolo dell'#Armenia. Ci siamo battuti per la Turchia nella UE perché volevamo una Turc… - renatobrunetta : Caro prof.@AlbertoBagnai,perchè insultare da parte di una persona colta come lei?La Lega ha proprio bisogno dell'in… - teatrolafenice : ?? Diciamo che l'autunno è arrivato e questo è l'Allegro proprio di questa stagione, così come immaginato da Vivaldi… - FlisiMaura : RT @salvatore1953: Sarò gnurant, ma io tutta sta necessità di importare africani e islamici, che non abbiamo come mettere al lavoro, non ri… - mariate29877567 : @InPolemica @PietroOlma @mircoDmirco @realDonaldTrump Proprio perché non sperimentato lo ha fatto contro il parere… -