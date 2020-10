Programmi TV di stasera | mercoledì 7 ottobre 2020 A «Chi l’ha visto?» il ritrovamento di Gigino WiFi

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Federica Sciarelli Rai1, ore 20.35: Calcio – Amichevole Italia vs Moldova La Nazionale di calcio scende in campo con un match amichevole contro la Moldova, in programma allo stadio Franchi di Firenze. L’Italia di Mancini, imbattuta da 16 partite e in gol da 13, con 40 reti segnate, proporrà al pubblico diverse novità, soprattutto in mezzo al campo, mentre in avanti il Ct, complice l’infortunio di Insigne, continuerà con l’alternanza tra il laziale Immobile e il granata Belotti, che con 5 gol all’attivo è il miglior marcatore azzurro dell’ “era Mancio”. La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, e le interviste e gli interventi a bordo campo di Alessandro Antinelli e Aurelio Capaldi. In studio al Franchi, invece, Marco Lollobrigida e Claudio Marchisio. Rai2, ore 21.20: Mare ...