Profumare i pavimenti | pensaci con il fai da te!

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Lavare iè una delle faccende domestiche più importanti (e anche più noiose…). Il problema è che spesso, anche dopo un lavaggio fatto come si deve, ipossono mandare un cattivo odore. Di solito questo dipende dal fatto che si è adoperato un panno non asciugato a puntino e che per questo motivo emana quel particolare sentore di muffa che tutti conosciamo. Ma può anche essere colpa di qualche cibo che abbiamo fatto cadere per terra, per esempio uova o latte. Qui sotto ti spieghiamo intanto come eliminare dal pavimento questi eventuali cattivi odori e poi anche come si fa a mantenere iprofumati il più a lungo possibile. Col sapone di Marsiglia Questo sapone non solo sgrassa e pulisce con efficacia, ma ha anche un profumo che rimane a lungo sui ...