Previsioni Meteo Toscana: domani cielo sereno o poco nuvoloso, possibili piogge nel weekend (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. domani sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli variabili. Mari: mossi, tendenti a poco mossi. Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in lieve aumento. Venerdì 9 poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso per nubi alte e stratiformi. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie. Sabato 10 aumento della nuvolosità da metà giornata. Dal pomeriggio possibili precipitazioni a partire ...

