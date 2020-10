Previsioni Meteo, nuovo fronte di maltempo sull’Italia: piogge e freddo al Centro/Sud (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Previsioni Meteo – L’annunciato peggioramento del tempo atteso per la giornata odierna è già in atto su diverse regioni. Esso è dovuto essenzialmente all’affondo meridiano di una saccatura nord-atlantica, in transito piuttosto veloce, ma con effetti abbastanza efficaci anche per l’azione, in seno al cavo oceanico, di un veloce minimo depressionario al suolo mediamente agente tra l’Emilia Romagna e il medio-basso Adriatico, nel corso delle prossime ore. Fin dal primo mattino, rovesci e temporali diffusi stanno interessando soprattutto le regioni centrali, tra Lazio, Umbria, Abruzzo, Marche e anche parte del Sud, in particolare in queste ore la Puglia Centro settentrionale. Rovesci anche su Est Friuli VG e, al primo mattino, localmente sulla Toscana, specie interna e appenninica. ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020)– L’annunciato peggioramento del tempo atteso per la giornata odierna è già in atto su diverse regioni. Esso è dovuto essenzialmente all’affondo meridiano di una saccatura nord-atlantica, in transito piuttosto veloce, ma con effetti abbastanza efficaci anche per l’azione, in seno al cavo oceanico, di un veloce minimo depressionario al suolo mediamente agente tra l’Emilia Romagna e il medio-basso Adriatico, nel corso delle prossime ore. Fin dal primo mattino, rovesci e temporali diffusi stanno interessando soprattutto le regioni centrali, tra Lazio, Umbria, Abruzzo, Marche e anche parte del Sud, in particolare in queste ore la Pugliasettentrionale. Rovesci anche su Est Friuli VG e, al primo mattino, localmente sulla Toscana, specie interna e appenninica. ...

