Previsioni Meteo, attenzione al 12-13 Ottobre: maltempo estremo al Centro/Sud (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Previsioni Meteo – Continuano aggiornamenti ancora una volta decisamente autunnali per l’inizio della prossima settimana. Modelli pressoché tutti concordi, ma più ostinato quello europeo ECMWF, nel disegnare scenari barici da forte maltempo per gran parte delle nostre regioni. Nelle ultime emissioni odierne, ci sono anche novità relative alla disposizione dell’asse depressionario, insieme naturalmente alla conferma dell’affondo di una possente saccatura nord-atlantica giusto all’indirizzo del Mediterraneo centrale e con annesso vortice depressionario. La novità sarebbe un orientamento ancora più centrale della struttura, con asse depressionario che anziché puntare le Baleari, come mostrato nei precedenti aggiornamenti, punterebbe più direttamente ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020)– Continuano aggiornamenti ancora una volta decisamente autunnali per l’inizio della prossima settimana. Modelli pressoché tutti concordi, ma più ostinato quello europeo ECMWF, nel disegnare scenari barici da forteper gran parte delle nostre regioni. Nelle ultime emissioni odierne, ci sono anche novità relative alla disposizione dell’asse depressionario, insieme naturalmente alla conferma dell’affondo di una possente saccatura nord-atlantica giusto all’indirizzo del Mediterraneo centrale e con annesso vortice depressionario. La novità sarebbe un orientamento ancora più centrale della struttura, con asse depressionario che anziché puntare le Baleari, come mostrato nei precedenti aggiornamenti, punterebbe più direttamente ...

Circolazione depressionaria con valori di pressione al suolo fino a 995 hPa nei pressi del mar del Nord. Previsioni meteo per domani, 8 Ottobre 2020: Nord, Centro e Sud Italia Al Nord: Al mattino ...

L’allontanamento verso est della perturbazione n.4, e la contemporanea espansione dell’Anticiclone delle Azzorre verso il Mediterraneo centrale, favorirà una breve fase di tempo stabile, accompagnata ...

