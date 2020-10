Presto iPhone 5C nella categoria dei prodotti vintage, i vantaggi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ricorderete tutti l’amato iPhone 5C, il colorato melafonino low-cost lanciato nel 2013, così come il modello da 15 pollici del MacBook Pro dell’anno 2014: stando a quanto riportato da ‘macrumors.com‘, i due prodotti entreranno Presto nella categoria ‘vintage and Obsolete‘ della mela morsicata, e più precisamente dal prossimo 31 ottobre. Stiamo parlando di quei dispositivi che non appaiono in catalogo da più di 5 e meno di 7 anni, di cui fanno parte da poco anche iPod Nano e iPod Touch di quinta generazione. Vi ricordiamo che fino a qualche tempo fa gli articoli vintage dell’azienda californiana non veniva più riparati dai Genius Bar negli Apple Store, o comunque presso i centri autorizzati: dal ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ricorderete tutti l’amato5C, il colorato melafonino low-cost lanciato nel 2013, così come il modello da 15 pollici del MacBook Pro dell’anno 2014: stando a quanto riportato da ‘macrumors.com‘, i dueentrerannoand Obsolete‘ della mela morsicata, e più precisamente dal prossimo 31 ottobre. Stiamo parlando di quei dispositivi che non appaiono in catalogo da più di 5 e meno di 7 anni, di cui fanno parte da poco anche iPod Nano e iPod Touch di quinta generazione. Vi ricordiamo che fino a qualche tempo fa gli articolidell’azienda californiana non veniva più riparati dai Genius Bar negli Apple Store, o comunque presso i centri autorizzati: dal ...

TutelaMarchio : Apple potrebbe creare un iPhone pieghevole capace di ripararsi da solo: Uno dei più recenti brevetti depositati da… - Vikturika : @marjquita Sono d'accordo, lei il cellulare suo ce lo ha da anni come ce lo avuto presto io per chiamere se avevo… - iPhone_Italia : The Pathless arriverà presto su Apple Arcade - a_petrucci : @IliadItalia #iphone #ios sono rientrato in #iliad nonostante i 200€ e passa ciulati ed ancora non avete risolto n… - VideoGamersITA : ìApple TV arriverà presto su Microsoft Xbox - iPhoneItalia - Il blog italiano sull'Apple iPhone -