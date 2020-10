Presidenziali USA, Trump e la strategia da “Superman”: basterà per vincere? (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Neanche il tempo di rientrare alla Casa Bianca che il Presidente Donald Trump è tornato ad infiammare, più di prima, la campagna elettorale, entrata nel vivo, quando manca meno di un mese all’appuntamento che tiene Stati Uniti – e non solo – col fiato sospeso. I sondaggi non sono dalla sua ed ecco che l‘inquilino della Casa Bianca scalpita e prova a ribaltare il risultato, trasformando i giorni di stop forzato in un’arma a suo favore. Gesti eclatanti e frasi studiate a tavolino che restituiscono l’immagine di un Presidente versione Superman che ha sconfitto persino il coronavirus. Sceso dal Marine One, l’elicottero presidenziale che dall’ospedale militare dove era stato ricoverato giovedì sera lo ha riportato sul prato di 1600 Pensylvania Avenue, ancora positivo al coronavirus e dunque ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Neanche il tempo di rientrare alla Casa Bianca che il Presidente Donaldè tornato ad infiammare, più di prima, la campagna elettorale, entrata nel vivo, quando manca meno di un mese all’appuntamento che tiene Stati Uniti – e non solo – col fiato sospeso. I sondaggi non sono dalla sua ed ecco che l‘inquilino della Casa Bianca scalpita e prova a ribaltare il risultato, trasformando i giorni di stop forzato in un’arma a suo favore. Gesti eclatanti e frasi studiate a tavolino che restituiscono l’immagine di un Presidente versione Superman che ha sconfitto persino il coronavirus. Sceso dal Marine One, l’elicottero presidenziale che dall’ospedale militare dove era stato ricoverato giovedì sera lo ha riportato sul prato di 1600 Pensylvania Avenue, ancora positivo al coronavirus e dunque ...

Ultime Notizie dalla rete : Presidenziali USA Presidenziali Usa, Michelle Obama scende in campo contro Trump: “Negligente e razzista” Fanpage.it America2020: Pence-Harris, dilemma in plexiglass e Kamala glam

Secondo l’ultima versione dei media Usa, Pence, dopo un’estenuante trattativa andata ... Kamala su Elle E il glamour che serve in ogni elezione presidenziale dov'è? Ci ha pensato Harris a servirlo, è ...

Democrazia Usa al bivio

Negli Stati Uniti è iniziato il conto alla rovescia verso il 3 novembre quando si terranno le 59e elezioni presidenziali della storia degli Stati Uniti. Sarà un appuntamento assolutamente inedito, con ...

