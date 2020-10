Premio Nobel per la Chimica 2020, vincono due donne: Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Premio Nobel per la Chimica 2020, i vincitori: ecco chi ha vinto Oggi, mercoledì 7 ottobre 2020, sono stati resi noti i nomi dei vincitori del Premio Nobel per la Chimica 2020, l’ambito riconoscimento assegnato annualmente dall’Accademia Reale Svedese delle Scienze. Si tratta di Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna per aver sviluppato un metodo di scrittura del genoma. Il Premio Nobel Il Premio Nobel è un’onorificenza di valore mondiale attribuita annualmente a persone viventi che si sono distinte nei diversi campi dello scibile, apportando “i maggiori benefici ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 ottobre 2020)per la, i vincitori: ecco chi ha vinto Oggi, mercoledì 7 ottobre, sono stati resi noti i nomi dei vincitori delper la, l’ambito riconoscimento assegnato annualmente dall’Accademia Reale Svedese delle Scienze. Si tratta diper aver sviluppato un metodo di scrittura del genoma. IlIlè un’onorificenza di valore mondiale attribuita annualmente a persone viventi che si sono distinte nei diversi campi dello scibile, apportando “i maggiori benefici ...

