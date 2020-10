Premio Nobel per la Chimica 2020, i vincitori sono Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Premio Nobel per la Chimica 2020, i vincitori: ecco chi ha vinto Oggi, mercoledì 7 ottobre 2020, sono stati resi noti i nomi dei vincitori del Premio Nobel per la Chimica 2020, l’ambito riconoscimento assegnato annualmente dall’Accademia Reale Svedese delle Scienze. Si tratta di Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna per aver sviluppato un metodo di scrittura del genoma. Il Premio Nobel Il Premio Nobel è un’onorificenza di valore mondiale attribuita annualmente a persone viventi che si sono distinte nei ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 ottobre 2020)per la, i: ecco chi ha vinto Oggi, mercoledì 7 ottobrestati resi noti i nomi deidelper la, l’ambito riconoscimento assegnato annualmente dall’Accademia Reale Svedese delle Scienze. Si tratta diper aver sviluppato un metodo di scrittura del genoma. IlIlè un’onorificenza di valore mondiale attribuita annualmente a persone viventi che sidistinte nei ...

