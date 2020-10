Premier Conte: “Anche in famiglia stiamo attenti, con amici mettiamo mascherina” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Vogliamo essere più rigorosi per evitare nuove misure restrittive per le attività produttive”. Lo dice il Premier Giuseppe Conte parlando con i cronisti a Palazzo Chigi. “Abbiamo una rigorosa raccomandazione anche per le case private -ha proseguito il Premier – anche in famiglia dobbiamo stare attenti. Se riceviamo amici e parenti stiamo attenti e manteniamo le distanze. Sono le situazioni in cui più si diffonde il contagio. La raccomandazione del governo è indossare la mascherina e mantenere le regole di distanza anche quando si ricevono ospiti a casa, amici o parenti. Abbiamo ritenuto opportuno e necessario recuperare il rapporto tra stato e regioni che avevamo costruito nella ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Vogliamo essere più rigorosi per evitare nuove misure restrittive per le attività produttive”. Lo dice ilGiuseppeparlando con i cronisti a Palazzo Chigi. “Abbiamo una rigorosa raccomandazione anche per le case private -ha proseguito il– anche indobbiamo stare. Se riceviamoe parentie manteniamo le distanze. Sono le situazioni in cui più si diffonde il contagio. La raccomandazione del governo è indossare la mascherina e mantenere le regole di distanza anche quando si ricevono ospiti a casa,o parenti. Abbiamo ritenuto opportuno e necessario recuperare il rapporto tra stato e regioni che avevamo costruito nella ...

