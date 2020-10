"Portate le mascherine. Funzionano". Seguite Burioni

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) “le”. E’ lapidario via Twitter il virologo Roberto, docente dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, inserendosi nel dibattito sulle, riaccesosi dopo l’annuncio dell’obbligo di indossarle anche all’aperto in tutta Italia. Sentito dall’Adnkronos Salute l’esperto ribadisce: “Ho poco da dire: bisogna indossarle e basta”. L’esperto posta un’analisi su ‘Nature’ relativa proprio all’efficacia di questo dispositivo.L’articolo è una disamina dei numerosi studi condotti in questi mesi, ed evidenzia il consenso emergente, fra gli scienziati di tutto il mondo, sul fatto che l’uso della mascherina protegga chi la indossa ma anche le ...