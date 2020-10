Pomeriggio 5 | la dichiarazione choc dell’ospite su Massimiliano Morra Barbara D’Urso allibita | «Prendo le distanze»

(Di mercoledì 7 ottobre 2020)5, ladell’ospite suD’Urso: «le». Oggi, nello spazio del contenitore di Canale 5 dedicato al gossip si è tornati a parlare di Grande Fratello Vip. In studio, tra gli ospiti, Roger Garth, Guendalina Canessa e Cecilia Capriotti.D’Urso introduce il caso “-Del Vesco” e a quel punto Guendalina Canessa fa la suainaspettata: «Un farmacista napoletano mi ha contattato su Instagram e mi ha detto che in passato ha avuto una relazione con». Roger Garth e Cecilia Capriotti dicono di essere anche loro a ...

DinamoPress : RT @XrItaly: Oggi pomeriggio un gruppo di attivisti di #extinctionrebellion si è diretto verso Piazza del Parlamento con l'obiettivo conseg… - naidanaida1 : RT @XrItaly: Oggi pomeriggio un gruppo di attivisti di #extinctionrebellion si è diretto verso Piazza del Parlamento con l'obiettivo conseg… - kiki_viola8 : RT @XrItaly: Oggi pomeriggio un gruppo di attivisti di #extinctionrebellion si è diretto verso Piazza del Parlamento con l'obiettivo conseg… - paolomarr : RT @XrItaly: Oggi pomeriggio un gruppo di attivisti di #extinctionrebellion si è diretto verso Piazza del Parlamento con l'obiettivo conseg… - Tonibatu1 : RT @XrItaly: Oggi pomeriggio un gruppo di attivisti di #extinctionrebellion si è diretto verso Piazza del Parlamento con l'obiettivo conseg… -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio dichiarazione

100x100 Napoli

Le sorprese all’interno della casa del Grande Fratello Vip non mancano mai. Dopo una diretta ricca di colpi di scena, gli animi nella casa si erano fatti molto tesi. Ma a far ritornare il buon umore c ...Il vice presidente della Regione ha incontrato anche i sindaci che sostengono San Domenico ski: “Opportunità da non perdere” ...