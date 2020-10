Pochette di zucchine farcite con prosciutto cotto e mozzarella

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Questa ricetta di è veramente utile. Una ricetta comoda per antipasti o aperitivi quando volete stupire tutti con una ricetta nuova e originale. Vediamo insieme la preparazione IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 2250 g di Fior di latte100 g Speck2-3 UovaPangrattatoFarina 00Olio per friggerePepe nero q.b.Sale fino q.b.Per la preparazione dellediiniziamo lavando con cura le, poi asciugate bene e rimuovete le due estremità e infine tagliate a pezzi abbastanza omogenei tra loro. Tagliate anche il fior di latte, e le fettine di speck. Preparate in una ciotola la farina e in una le uova sbattute e infine in un’altra ancora il pangrattato, tutti ingredienti che serviranno nella preparazione. Iniziamo la preparazione delle ...