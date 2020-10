Pizzicato all'Eur. Chris Smalling va a spasso per Roma

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Pomeriggio di relax all'Eur per, al suo secondo giorno adopo essere tornato nella Capitale. Il difensore, il cui acquisto dal Manchester United è arrivato proprio al gong finale della chiusura del calciomercato, questa mattina a Trigoria ha svolto il primo allenamento della sua vecchia-nuova avventura in giallorosso e poi, in attesa di essere raggiunto dalla moglie Sam e dal figlio Leo, si è intrattenuto con i suoi agenti in una partita a carte in un bar di Viale Europa., seduto al tavolo con James Featherston e Will Thornton, è stato accolto dal calore dei tifosi giallorossi presenti all'Eur, che già ieri a Ciampino avevano fatto sentire all'ex Red Devils tutto l'affetto possibile per il suo ritorno.