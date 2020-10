Pil | Cottarelli | ' previsioni governo ragionevoli ma con nuovo lockdown salta tutto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Milano, 7 ott. (Adnkronos) - "Lesul Pil fatte dalsono abbastanza. I governi tendono a esagerare nell'ottimismo, ma una caduta del Pil quest'anno del 9% sarebbe un po' meglio di quanto si prevedeva qualche tempo fa e meglio delledel Fmi". Lo ha detto Carlo, direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, al Cvspringday 'Distressed debt ecosystem: The italian new deal'. "Anche ladi un rialzo del Pil del 6% l'anno prossimo "è in linea con le tendenze attuali. Sempre che non ci sia una nuova fase di. Altrimenti", ha aggiunto.