Pierluigi Diaco | Tommaso Zorzi lo massacra | “Antipatico | tratta male gli ospiti | gli hanno chiuso il programma”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Come se non fossero bastate le frecciatine rivolte a Lorella Cuccarini, ieri notte i vipponi del GF Vipriso dimentrelova. L’influencer ha detto che il conduttore di Rai Uno è antipatico e chei suoi. “Uno che ha fatto delle figure orrende è…com’è che si chiama? Quello gay e sposato, che faceva il programma estivo.! Lui è di un antipatico, amore sono usciti dei video assurdi. – ha detto– Tipo in uno lui parla della vita della sua ospite e dice ‘lei ha tre figli’, la donna lo corregge ‘ma veramente ne ho due’ e ...