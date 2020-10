Picco contagi, sos dell’Asl: “Cerchiamo due Covid hotel” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – I contagi familiari aumentano e l’ASL Napoli 2 Nord cerca due hotel, uno sulle isole di Ischia e Procida e l’altro sulla terraferma, per ospitare i pazienti positivi al Covid asintomatici. Le due strutture saranno uguali per caratteristiche, ma differenti per dimensione, quella delle isole dovrà avere una dimensione compresa tra le 20 e 40 camere; quella della terraferma dovrà garantire tra le 30 e le 60 camere. Entrambi gli hotel dovranno avere per ciascuna camera bagno, tv e telefono; dovranno essere facilmente raggiungibili e garantire l’accesso ai disabili. La necessità di dotarsi di due strutture simili per ospitare i pazienti Covid19 asintomatici o con sintomi lievi è frutto di una valutazione epidemiologica che ha evidenziato come sia ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ifamiliari aumentano e l’ASL Napoli 2 Nord cerca due hotel, uno sulle isole di Ischia e Procida e l’altro sulla terraferma, per ospitare i pazienti positivi alasintomatici. Le due strutture saranno uguali per caratteristiche, ma differenti per dimensione, quella delle isole dovrà avere una dimensione compresa tra le 20 e 40 camere; quella della terraferma dovrà garantire tra le 30 e le 60 camere. Entrambi gli hotel dovranno avere per ciascuna camera bagno, tv e telefono; dovranno essere facilmente raggiungibili e garantire l’accesso ai disabili. La necessità di dotarsi di due strutture simili per ospitare i pazienti19 asintomatici o con sintomi lievi è frutto di una valutazione epidemiologica che ha evidenziato come sia ...

