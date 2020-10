Perché il Caucaso rischia di diventare la nuova Libia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Caucaso è in fiamme. E il rischio di un conflitto che investa direttamente Russia e Turchia si fa sempre più realistico. Dopo una settimana di bombardamenti su Ganja e Stepanakert, la città ... Leggi su globalist (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ilè in fiamme. E il rischio di un conflitto che investa direttamente Russia e Turchia si fa sempre più realistico. Dopo una settimana di bombardamenti su Ganja e Stepanakert, la città ...

LongoOlgaMaria_ : Circa due giorni prima che iniziassero i bombardamenti li ho sentiti dire che il Caucaso é uno dei punti terrestri… - IArtsakh : RT @luisa_chiodi: Non può bastare una dichiarazione di Borrell: un rappresentate #UE deve prendere un aereo per il Caucaso e far ripartire… - LukaZanoni : RT @luisa_chiodi: Non può bastare una dichiarazione di Borrell: un rappresentate #UE deve prendere un aereo per il Caucaso e far ripartire… - BalcaniCaucaso : RT @luisa_chiodi: Non può bastare una dichiarazione di Borrell: un rappresentate #UE deve prendere un aereo per il Caucaso e far ripartire… - luisa_chiodi : Non può bastare una dichiarazione di Borrell: un rappresentate #UE deve prendere un aereo per il Caucaso e far ripa… -