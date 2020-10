“Per noi nessuna ripartenza, siamo a rischio estinzione”: dai tecnici luci alle sarte, l’allarme dei lavoratori dello spettacolo in piazza a Milano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “siamo a rischio estinzione”. È questo il grido di allarme lanciato dai lavoratori e dalle lavoratrici dello spettacolo che martedì sera hanno manifestato di fronte al teatro della Scala di Milano in occasione della prima dell’Aida. sarte di scena, tecnici luci, tenori e sceneggiatori che sono fermi da marzo e che nonostante la “ripartenza” annunciata il 15 giugno dal Ministro della cultura Dario Franceschini non sono riusciti a tornare al lavoro. “Da marzo ad agosto non ho lavorato nemmeno un giorno”, spiega Monia, tecnico delle luci. “Non abbiamo un welfare e nei nostri contratti hanno inserito una clausola Covid che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “estinzione”. È questo il grido di allarme lanciato daie dlavoratriciche martedì sera hanno manifestato di fronte al teatro della Scala diin occasione della prima dell’Aida.di scena,, tenori e sceneggiatori che sono fermi da marzo e che nonostante la “” annunciata il 15 giugno dal Ministro della cultura Dario Franceschini non sono riusciti a tornare al lavoro. “Da marzo ad agosto non ho lavorato nemmeno un giorno”, spiega Monia, tecnico delle. “Non abbiamo un welfare e nei nostri contratti hanno inserito una clausola Covid che ...

AlbertoBagnai : Nota per i soliti noti: fra i 117 voti contrari ci sono quelli della Lega. Che poi vuol dire che invece di lamentar… - LucaBizzarri : Alle volte basta cambiare i nomi e una storia rivela i suoi lati più paradossali. Per esempio noi, se ci raccontass… - matteosalvinimi : #Salvini: la maggioranza si vanta: “Facciamo tutto noi, ci pensiamo noi” e poi per beghe interne non riesce nemmeno… - 3omAleom : RT @marcotravaglio: PAPEETE VOODOO Noi, per carità, non crediamo a certe cose. Infatti nel 2013 ci facemmo una grassa risata quando Caldero… - The_GreenNation : Per noi è già legalizzato #TheGreenNation -

Ultime Notizie dalla rete : “Per noi “Un viaggio lungo 5 anni”: Un'edizione speciale del Bilancio di Sostenibilità per celebrare i primi 5 anni di Snaitech Fortune Italia