Pena ridotta al marito che violentò la moglie per il "comportamento disinvolto" della donna, la pg di Milano: "Pericoloso precedente"

La procura generale ha presentato ricorso contro la sentenza della corte d'appello di Milano che ha ridotto di sei mesi la pena a un uomo che aveva sequestrato, picchiato e violentato la moglie riconoscendo come attenuante la sua condotta.

Conseguentemente si è ridotta anche la pena pronunciata nell'ottobre dell'anno scorso dal presidente della Corte delle Assise criminali Amos Pagnamenta: dai tre anni e otto mesi si è scesi a tre anni ...

Il "contesto familiare caratterizzato da anomalie" e "l'avere definito l'imputato un soggetto mite e forse esasperato dalla condotta troppo disinvolta della convivente" sono "mere congetture del Giudi ...

Il "contesto familiare caratterizzato da anomalie" e "l'avere definito l'imputato un soggetto mite e forse esasperato dalla condotta troppo disinvolta della convivente" sono "mere congetture del Giudi ...