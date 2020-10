Pec obbligatoria per le aziende: la novità del decreto Semplificazioni (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Forse non tutti sanno che a partire dal primo ottobre, ovvero da qualche giorno, è scattata la comunicazione della Pec obbligatoria per le aziende. Si tratta di una novità prevista dal decreto Semplificazioni, che ha già riguardato la vastissima platea di professionisti, a rischio sospensione se non muniti di casella di posta elettronica certificata. Ora anche le aziende dovranno rispettare questo obbligo. Vediamo un po’ più nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più sullo Spid e come cambia la richiesta, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News Pec obbligatoria e comunicazione al Registro delle Imprese Dall’inizio di questo mese, come accennato, le aziende sono tenute a rendere noto, in via ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Forse non tutti sanno che a partire dal primo ottobre, ovvero da qualche giorno, è scattata la comunicazione della Pecper le. Si tratta di una novità prevista dal, che ha già riguardato la vastissima platea di professionisti, a rischio sospensione se non muniti di casella di posta elettronica certificata. Ora anche ledovranno rispettare questo obbligo. Vediamo un po’ più nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più sullo Spid e come cambia la richiesta, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News Pece comunicazione al Registro delle Imprese Dall’inizio di questo mese, come accennato, lesono tenute a rendere noto, in via ...

