Pavoncello | abolire Cosap anche per ambulanti

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma – “Apprendiamo adesso dal nostro dirigente di ANA-UGL Luca Paolucci, presente in commissione attivita’ produttive del Comune di Roma, della proposta approvata del presidente della commissione Andrea Coia, della cancellazione della tassa di occupazione del suolo pubblico solo per i mercati rionali, escludendo di fatto, gli operatori dei Mercati Settimanali, delle Rotazioni e dei posti fissi isolati fuori mercato”. Lo dichiara in una nota Angelovicepresidente e portavoce del ANA-UGL(Associazione nazionale-UGL)poi continua, “questa decisione sarebbe gravissima, visto che il governo come confermatodal Viceministro On. Laura Castelli, ha approvato ieri in Senato (atto S. 1925) con la fiducia lo sgravio della tassa occupazione del suolo pubblico dal 1 ...