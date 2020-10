Patrick Zaki resterà in carcere per altri 45 giorni: il Tribunale del Cairo rinnova la detenzione a 8 mesi dall’arresto (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La famiglia e i suoi avvocati avevano sperato nella fine di un incubo che dura dal 7 febbraio, 8 mesi esatti, ma il Tribunale del Cairo ha confermato oggi il rinnovo di 45 giorni della detenzione preventiva per Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna arrestato all’aeroporto della capitale nordafricana con l’accusa, tra le altre, di propaganda sovversiva su Facebook. A dare notizia della decisione dei giudici è stato il suo avvocato, Hoda Nasrallah: la “Corte d’Assise riunita presso la Facoltà per sottufficiali a Tora ha rinnovato il carcere per lo studente Patrick Zaki di 45 giorni”, ha precisato. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La famiglia e i suoi avvocati avevano sperato nella fine di un incubo che dura dal 7 febbraio, 8esatti, ma ildelha confermato oggi il rinnovo di 45dellapreventiva per, lo studente egiziano dell’Università di Bologna arrestato all’aeroporto della capitale nordafricana con l’accusa, tra le altre, di propaganda sovversiva su Facebook. A dare notizia della decisione dei giudici è stato il suo avvocato, Hoda Nasrallah: la “Corte d’Assise riunita presso la Facoltà per sottufficiali a Tora hato ilper lo studentedi 45”, ha precisato. ...

