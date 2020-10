Paolo Del Debbio visibilmente dimagrito, ha perso 22 Kg: svelato il motivo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Paolo del Debbio, svelato il motivo per cui ha perso 22 Kg, le sue foto visibilmente dimagrito a fine articolo. Dopo la pausa estiva, Paolo Del Debbio è tornato al timone di Dritto e Rovescio in onda su Rete 4. Impossibile non notare il suo drastico cambiamento: il conduttore toscano, infatti, appare visibilmente dimagrito e con barbetta. Secondo recenti rumors, il motivo del suo cambio look potrebbe essere riconducibile ad affari di cuore. (Continua...) Paolo Del Debbio, il drastico cambiamento Da marzo del 2019, Paolo Del Debbio è alla conduzione del talk show in onda ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 7 ottobre 2020)delilper cui ha22 Kg, le sue fotoa fine articolo. Dopo la pausa estiva,Delè tornato al timone di Dritto e Rovescio in onda su Rete 4. Impossibile non notare il suo drastico cambiamento: il conduttore toscano, infatti, apparee con barbetta. Secondo recenti rumors, ildel suo cambio look potrebbe essere riconducibile ad affari di cuore. (Continua...)Del, il drastico cambiamento Da marzo del 2019,Delè alla conduzione del talk show in onda ...

MinisteroSalute : Abbattere i muri del pregiudizio nei confronti di coloro che soffrono di disturbi mentali è il messaggio di 'Si Cur… - LegaSalvini : Paolo Borchia: in Venezuela la gente muore di fame per colpa del regime comunista, ma l’Europa non dice nulla?! - matteosalvinimi : Ora in onda su Rete 4 con Paolo Del Debbio, chi mi fa compagnia? Un abbraccio Amici. #DrittoeRovescio… - LuigiDePasqual4 : @mwolinskariedi la Chiesa di San Giovanni Paolo II Santo Spirito in Sassia, nella seconda domenica di Pasqua del 19… - Dalla_SerieA : E’ un Under 21 targata Serie BKT - -