Paolo Del Debbio, cosa c'è dietro al cambio di look. Ha perso 20 chili per amore (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Per i telespettatori più affezionati era impossibile non accorgersene. Paolo Del Debbio, professore universitario e conduttore di Dritto e Rovescio si è ripresentato in conduzione dopo la pausa estiva con un look decisamente diverso e ringiovanito. Dimagrito 22 chili, barbetta incolta e capello più lungo e fissato col gel. Sempre riservato sulle vicende personali, avrebbe detto a tutti di essersi messo a «regime» per motivi di salute. In realtà, tra i corridoi di Cologno, si mormora che il motivo di tale cambiamento potrebbe essere riconducibile ad affari di cuore del professore. Sarà per questo che appare spesso di buon umore? Chi lo conosce bene azzarda sia addirittura innamorato. Sarà vero? Da sempre apprezzato dal gentil sesso ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Per i telespettatori più affezionati era impossibile non accorgersene.Del, professore universitario e conduttore di Dritto e Rovescio si; ripresentato in conduzione dopo la pausa estiva con undecisamente diverso e ringiovanito. Dimagrito 22, barbetta incolta e capello più lungo e fissato col gel. Sempre riservato sulle vicendenali, avrebbe detto a tutti di essersi messo a «regime» per motivi di salute. In realtà, tra i corridoi di Cologno, si mormora che il motivo di tale cambiamento potrebbe essere riconducibile ad affari di cuore del professore. Sarà per questo che appare spesso di buon umore? Chi lo conosce bene azzarda sia addirittura innamorato. Sarà vero? Da sempre apprezzato dal gentil sesso ...

