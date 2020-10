Pantani: mamma Tonina, “magistratura ora indaghi davvero” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Appello durante l’anteprima del nuovo film sul Pirata. “Spero che qualche magistratura veda questo film su Marco e si metta una mano sulla coscienza facendo le indagini sul serio”. È l’appello di Tonina Pantani, madre dell’indimenticato ‘Pirata’, lanciato a margine dell’anteprima a Milano di ‘Il Caso Pantani – L’Omicidio di un Campione’, film dedicato all’ex campione di ciclismo morto a Rimini nel … L'articolo Pantani: mamma Tonina, “magistratura ora indaghi davvero” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Appello durante l’anteprima del nuovo film sul Pirata. “Spero che qualche magistratura veda questo film su Marco e si metta una mano sulla coscienza facendo le indagini sul serio”. È l’appello di, madre dell’indimenticato ‘Pirata’, lanciato a margine dell’anteprima a Milano di ‘Il Caso– L’Omicidio di un Campione’, film dedicato all’ex campione di ciclismo morto a Rimini nel … L'articolo, “magistratura oradavvero” proviene da www.meteoweek.com.

leggoit : Film sul 'Pirata' Marco Pantani, lo sfogo di mamma Tonina: «Ora spero che la magistratura indaghi sul serio» - sportface2016 : La mamma di Marco #Pantani: 'La magistratura faccia indagini sul serio' - leoberthi : RT @sorellaacqua: Tre attori per un Pirata: il finale lascia senza fiato e mamma Tonina applaude - sorellaacqua : Tre attori per un Pirata: il finale lascia senza fiato e mamma Tonina applaude - sorellaacqua : Tre attori per un Pirata: il finale lascia senza fiato e mamma Tonina applaude -

Ultime Notizie dalla rete : Pantani mamma Pantani: mamma Tonina, "magistratura ora indaghi davvero" - Ciclismo Agenzia ANSA Ciclismo, la mamma di Pantani: “La magistratura faccia indagini sul serio”

La madre di Marco Pantani, leggenda del ciclismo scomparso nel 2004 in circostanze ancora poco chiare, ha parlato nel corso della presentazione del film su suo figlio del caso mai chiuso. Una ...

La verità sul Pirata nel film "Il caso Pantani"

Domenica in anteprima a Rimini la pellicola diretta da Domenico Ciolfi che la presenterà insieme a mamma Tonina ...

La madre di Marco Pantani, leggenda del ciclismo scomparso nel 2004 in circostanze ancora poco chiare, ha parlato nel corso della presentazione del film su suo figlio del caso mai chiuso. Una ...Domenica in anteprima a Rimini la pellicola diretta da Domenico Ciolfi che la presenterà insieme a mamma Tonina ...