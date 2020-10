Palermo | occhio al mercato degli svincolati | dopo Luperini si lavora Almici Situazione e dettagli

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) "Al, adesso, non resta altro che cercare rinforzi tra gli".Apre così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta il riflettori in casa. La sessione estiva di calciosi è chiusa da appena due giorni, ma l'organico rosanero non è ancora del tutto completo, la dirigenza, dunque, è chiamata a rinforzare la rosa a disposizione di Roberto Boscaglia attingendo all'elenco dei giocatori senza contratto. Il primo è già arrivato: si tratta di Gregorio, il centrocampista classe '94 - duttile e talentuoso - ha trovato un accordo triennale con il club di Viale del Fante, ma non sarà a disposizione per la gara di oggi a Terni.Resta in stand-by, invece, la trattativa apertasi nelle ultime ore di ...