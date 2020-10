Orsi in Trentino, la Procura apre un’altra inchiesta dopo il rapporto sul Casteller: si indaga per maltrattamento di animali (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Gli Orsi della discordia sono diventati una spina nel fianco dell’amministrazione provinciale di Trento. Sono infatti quattro le inchieste aperte dalla Procura della Repubblica sia sulle ordinanze che hanno ordinato la cattura (e l’abbattimento) dei plantigradi considerati pericolosi sia sulle condizioni in cui vengono tenuti i tre animali reclusi nel Centro faunistico del Casteller. Agli esposti degli animalisti si è ora aggiunta la relazione dei carabinieri del Cites, il raggruppamento che si occupa della tutela delle specie protette di fauna e flora. Il rapporto dei carabinieri era già stato reso noto qualche giorno fa, scatenando le ire del governatore leghista Maurizio Fugatti che aveva addebitato al ministero dell’Ambiente la fuga di notizie, visto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Glidella discordia sono diventati una spina nel fianco dell’amministrazione provinciale di Trento. Sono infatti quattro le inchieste aperte dalladella Repubblica sia sulle ordinanze che hanno ordinato la cattura (e l’abbattimento) dei plantigradi considerati pericolosi sia sulle condizioni in cui vengono tenuti i trereclusi nel Centro faunistico del. Agli esposti deglisti si è ora aggiunta la relazione dei carabinieri del Cites, il raggruppamento che si occupa della tutela delle specie protette di fauna e flora. Ildei carabinieri era già stato reso noto qualche giorno fa, scatenando le ire del governatore leghista Maurizio Fugatti che aveva addebitato al ministero dell’Ambiente la fuga di notizie, visto ...

