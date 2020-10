Ordine degli Infermieri al voto, ‘Ri-Ordine’ lancia la sfida: “Serve la svolta” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiTempo di elezioni per l’Ordine Professioni Infermieristiche di Benevento. Il Consiglio Direttivo dell’Opi ha infatti indetto le votazioni per il rinnovo degli organi dell’Ordine per il quadriennio 2020/24. Pronto al confronto con le urne è il gruppo Ri-Ordine, nato con l’intento di racchiudere in sé professionisti che abbracciano tutte le realtà sanitarie presenti sul territorio e con l’obiettivo di formare le future generazioni di consiglieri.“Lo spirito di questo gruppo – fanno sapere da Ri-Ordine – è quello di una squadra che, con realismo, vuole ricordare in ogni sede possibile come gli Infermieri siano decisivi nel quadro della Sanità, pubblica e privata, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiTempo di elezioni per l’Professionistiche di Benevento. Il Consiglio Direttivo dell’Opi ha infatti indetto le votazioni per il rinnovoorgani dell’per il quadriennio 2020/24. Pronto al confronto con le urne è il gruppo Ri-, nato con l’intento di racchiudere in sé professionisti che abbracciano tutte le realtà sanitarie presenti sul territorio e con l’obiettivo di formare le future generazioni di consiglieri.“Lo spirito di questo gruppo – fanno sapere da Ri-– è quello di una squadra che, con realismo, vuole ricordare in ogni sede possibile come glisiano decisivi nel quadro della Sanità, pubblica e privata, ...

