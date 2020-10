Oms: Vaccino Anti-Covid19 entro la fine del 2020. (Di mercoledì 7 ottobre 2020) di Redazione. Forse ci siamo. A fine anno potrebbe arrivare il Vaccino Anti covid. L’annuncio viene dall’Oms. A parlare è stato lo stesso direttore generale dell’organismo Tedros Adhanom Ghebreyesus al termine di una riunione di due giorni del comitato esecutivo: “C’è la speranza che entro la fine di quest’anno potremo avere un Vaccino”. Nel dare l’annuncio, … Leggi su freeskipper (Di mercoledì 7 ottobre 2020) di Redazione. Forse ci siamo. Aanno potrebbe arrivare ilcovid. L’annuncio viene dall’Oms. A parlare è stato lo stesso direttore generale dell’organismo Tedros Adhanom Ghebreyesus al termine di una riunione di due giorni del comitato esecutivo: “C’è la speranza cheladi quest’anno potremo avere un”. Nel dare l’annuncio, …

