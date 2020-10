Obbligo mascherina all'aperto da subito. Covid, il Dpcm rischia di slittare (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il governo deve prima prorogare fino a gennaio lo stato d'emergenza. Oggi il voto alla Camera, poi si terrà il consiglio dei ministri Leggi su quotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il governo deve prima prorogare fino a gennaio lo stato d'emergenza. Oggi il voto alla Camera, poi si terrà il consiglio dei ministri

HuffPostItalia : Matteo Bassetti: 'L'obbligo di mascherina all'aperto è sbagliato' - NicolaPorro : “Obbligo di girare mascherati all’aperto, esercito per i dissidenti, avvisaglie di isolamento totale, l’ennesima vi… - HuffPostItalia : 'La mascherina all'aperto? Serve l'obbligo. Come le cinture di sicurezza'. Lo studio - AglioVestito : RT @LaVeritaWeb: Cresce il coro degli scettici sulle protezioni all'aperto. Giorgio Palù: «Multare chi è fuori da solo è da ignoranti» Gism… - curioso_molto : RT @noitre32: Covid, giudice francese dice no a mascherine all’aperto: “Obbligo viola la libertà”. Il Tar di Strasburgo, in Francia, ha boc… -

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo mascherina Nuovo Dpcm di ottobre, da domani obbligo di mascherina Corriere della Sera Stato di emergenza, dopo il Senato anche la Camera vota Sì alla proroga. Ma l’opposizione non partecipa al voto

La risoluzione della maggioranza chiede anche l’estensione in tutta Italia dell’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto e di verificare “la necessità di individuare ulteriori misure di ...

Tamponi dall'estero e

Obbligo della mascherina anche all'aperto, tampone per chi arriva da otto Paesi europei ad alto contagio, rafforzamento e proroga dell'app Immuni. Sono alcune delle novità che il governo si prepara ad ...

La risoluzione della maggioranza chiede anche l’estensione in tutta Italia dell’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto e di verificare “la necessità di individuare ulteriori misure di ...Obbligo della mascherina anche all'aperto, tampone per chi arriva da otto Paesi europei ad alto contagio, rafforzamento e proroga dell'app Immuni. Sono alcune delle novità che il governo si prepara ad ...