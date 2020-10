Nuovo scontro tra Trump e i social. E torna la minaccia della 'Sezione 230' (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Prima Facebook, poi Twitter. I due social dove si raccoglie la stragrande maggioranza dei sostenitori online di Donald Trump decidono di oscurare un suo post in cui il presidente Usa mette a paragone l'influenza stagionale in arrivo con l'epidemia da coronavirus, invitando gli americani a imparare a conviverci. Il motivo è spiegato in un avviso: quel post contiene informazioni scorrette potenzialmente pericolose, sostengono le piattaforme. Una decisione che ha scatenato l'ira di Trump che a distanza di due ore in un secondo post ha minacciato nuovamente di abrogare la 'Sezione 230', una clausola del Communications Decency Act inserita nel 1996 che permette ai social di non essere ritenuti responsabile davanti alla legge dei contenuti online pubblicati dai loro utenti. ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Prima Facebook, poi Twitter. I duedove si raccoglie la stragrande maggioranza dei sostenitori online di Donalddecidono di oscurare un suo post in cui il presidente Usa mette a paragone l'influenza stagionale in arrivo con l'epidemia da coronavirus, invitando gli americani a imparare a conviverci. Il motivo è spiegato in un avviso: quel post contiene informazioni scorrette potenzialmente pericolose, sostengono le piattaforme. Una decisione che ha scatenato l'ira diche a distanza di due ore in un secondo post hato nuovamente di abrogare la '230', una clausola del Communications Decency Act inserita nel 1996 che permette aidi non essere ritenuti responsabile davanti alla legge dei contenuti online pubblicati dai loro utenti. ...

