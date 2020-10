Nuovo Dpcm, al terzo tentativo via libera dalla Camera (senza opposizione): oggi il Cdm per l’obbligo di mascherina (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (7 ottobre)Passa al terzo tentativo alla Camera la risoluzione sull’emergenza Coronavirus, dopo le comunicazioni di ieri del ministro Roberto Speranza e le due votazioni andate a vuoto perché mancava il numero legale. La risoluzione è passata con 253 Sì e 3 No senza la partecipazione al voto dell’opposizione. Per evitare ulteriori sorprese, in mattinata la giunta per il regolamento di Montecitorio ha stabilito che vengono considerati in missione, quindi non conteggiati per il numero legale, i deputati costretti alla quarantena fiduciaria. Con il via libera del Parlamento al prossimo Dpcm, è atteso ora il Consiglio dei ministri convocato a partire dalle 11 nel quale il governo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (7 ottobre)Passa alallala risoluzione sull’emergenza Coronavirus, dopo le comunicazioni di ieri del ministro Roberto Speranza e le due votazioni andate a vuoto perché mancava il numero legale. La risoluzione è passata con 253 Sì e 3 Nola partecipazione al voto dell’. Per evitare ulteriori sorprese, in mattinata la giunta per il regolamento di Montecitorio ha stabilito che vengono considerati in missione, quindi non conteggiati per il numero legale, i deputati costretti alla quarantena fiduciaria. Con il viadel Parlamento al prossimo, è atteso ora il Consiglio dei ministri convocato a partire dalle 11 nel quale il governo ...

