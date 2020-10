Nuovo decreto, stato di emergenza prorogato fino al 31 gennaio (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Foto FacebookIl Senato ha approvato il Nuovo decreto per fronteggiare la seconda ondata di contagi. Mascherina obbligatoria anche all’aperto. Continua il divieto di assembramenti. Obbligo di lavarsi le mani. Cosa dice il Nuovo decreto dei ministri 138 voti a favore. 2 contrari e 12 astenuti. Con questi numeri il Senato approva il Nuovo dpcm che proroga lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021. Il testo non è ancora definitivo. Esteso a tutta Italia l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto. Previste multe da 400 a 1000 euro per chi ne sarà sprovvisto. Le regioni avranno possibilità di stabilire deroghe alle disposizioni di Governo solo se più restrittive. Operativa fino al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Foto FacebookIl Senato ha approvato ilper fronteggiare la seconda ondata di contagi. Mascherina obbligatoria anche all’aperto. Continua il divieto di assembramenti. Obbligo di lavarsi le mani. Cosa dice ildei ministri 138 voti a favore. 2 contrari e 12 astenuti. Con questi numeri il Senato approva ildpcm che proroga lodial 312021. Il testo non è ancora definitivo. Esteso a tutta Italia l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto. Previste multe da 400 a 1000 euro per chi ne sarà sprovvisto. Le regioni avranno possibilità di stabilire deroghe alle disposizioni di Governo solo se più restrittive. Operativaal ...

Avvenire_Nei : Il governo cancella le norme Salvini. Torna la «protezione umanitaria» - repubblica : Via i decreti Salvini, il Consiglio dei ministri approva il nuovo decreto immigrazione - LegaSalvini : NUOVO DECRETO SICUREZZA, #SALVINI: «LO CHIAMEREI 'DECRETO CLANDESTINI'». - gabrielemazzar1 : RT @Libero_official: L'ammiraglio della riserva Nicola #DeFelice lancia l'allarme sul nuovo decreto #sicurezza: 'Farà da calamita per gli a… - G_A_V_76 : RT @Libero_official: L'ammiraglio della riserva Nicola #DeFelice lancia l'allarme sul nuovo decreto #sicurezza: 'Farà da calamita per gli a… -