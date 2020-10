Nuovo decreto | le mascherine diventano  da subito obbligatorie all’aperto e al chiuso  Stato di emergenza prorogato al 31 gennaio

Avvenire_Nei : Il governo cancella le norme Salvini. Torna la «protezione umanitaria» - petergomezblog : Il governo ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio: approvato il nuovo decreto, c’è l’obbligo di masc… - rtl1025 : ?? La #mascherina è obbligatoria in tutti i luoghi chiusi, tranne le abitazioni private. E' la novità che, a quanto… - LeoFiorino : RT @Alien1it: Il DUCETTO ha prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio: nel nuovo decreto l’obbligo di mascherina all’aperto e meno pote… - Dariowar2 : RT @moro_thomas: Nuovo Decreto sicurezza - Sull'ordine pubblico non cambia nulla - MilanoInMovimento -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo decreto

E’ la novità che, a quanto si apprende, è stata introdotta dal Consiglio dei ministri nel nuovo decreto Covid. L’obbligo al chiuso era previsto per i solo luoghi aperti al pubblico: arriva ora ...Lunedì 5 ottobre, il Superbonus 110% è stato completato in tutte le sue sfaccettature. Pubblicati in Gazzetta Ufficiale due decreti del MiSE. Questi due nuovi tasselli hanno definito non i requisiti ...