Nozze Luigi Berlusconi, ecco chi è Federica Fumagalli (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Si chiama Federica Fumagalli la nuova signora Berlusconi. La 31enne sposa Luigi, il più giovane dei figli dell’ex premier e della seconda moglie Veronica Lario, il 7 ottobre 2020. Rito religioso molto intimo a Milano, e festa ancora più intima in Brianza. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Si chiama Federica Fumagalli la nuova signora Berlusconi. La 31enne sposa Luigi, il più giovane dei figli dell’ex premier e della seconda moglie Veronica Lario, il 7 ottobre 2020. Rito religioso molto intimo a Milano, e festa ancora più intima in Brianza.

Corriere : ?? Per Berlusconi primo tampone negativo - SimonaCroisette : RT @VanityFairIt: Il piccolo di Arcore si sposa! @berlusconi - infoitinterno : Nozze Luigi Berlusconi, ecco chi è Federica Fumagalli - GHERARDIMAURO1 : Berlusconi negativo al tampone ma resta in convalescenza, non andrà alle nozze del figlio Luigi - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Berlusconi andrà alla cena per le nozze del figlio Luigi -