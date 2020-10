Notizie serie tv 7 ottobre: il trailer di Roadkill con Hugh Laurie, Paula Pell in Girls5Eva, Demore Barnes promosso in Law & Order: SVU (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Notizie serie 7 ottobre – Novità dai cast delle serie tv Nella prossima stagione 22 di Law & Order: SVU vedremo più spesso il vice capo Christian Garland interpretato da Demore Barnes appena promosso a regular dopo esser stato introdotto nella scorsa stagione. Tony Chung entra nel cast di Kung Fu serie di The CW rilettura al femminile del film anni ’70 con David Carradine, prodotto da Warner Bros e Greg Berlanti. Al centro una ragazza cinese-americana che va in un monastero conosce l’arte del Kung Fu che poi usa quando torna negli USA per mantenere l’ordine nel suo quartiere mentre indaga sull’assassinio del suo mentore Shaolin. Chung saraà Dennis Soong figlio di ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 7 ottobre 2020)– Novità dai cast delletv Nella prossima stagione 22 di Law: SVU vedremo più spesso il vice capo Christian Garland interpretato daappenaa regular dopo esser stato introdotto nella scorsa stagione. Tony Chung entra nel cast di Kung Fudi The CW rilettura al femminile del film anni ’70 con David Carradine, prodotto da Warner Bros e Greg Berlanti. Al centro una ragazza cinese-americana che va in un monastero conosce l’arte del Kung Fu che poi usa quando torna negli USA per mantenere l’ordine nel suo quartiere mentre indaga sull’assassinio del suo mentore Shaolin. Chung saraà Dennis Soong figlio di ...

