Nobel per la Chimica alle due donne del taglia-incolla il Dna (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo il Nobel per la Medicina e quello per la Fisica dei giorni scorsi, arriva anche l'assegnazione del Nobel per la Chimica Il Nobel per la Chimica quest'anno è diviso fra la bioChimica francese Emmanuelle Charpentier e la Chimica americana Jennifer A. Doudna, le due ricercatrici hanno messo a punto la tecnica che taglia-incolla il … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

