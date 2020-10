Nobel per la chimica alle due donne che hanno messo a punto la tecnica Crisp-Cas9 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) – Alla biochimica francese Emmanuelle Charpentier 52 anni e alla chimica americana Jennifer Doudna 56 anni è andato il premio Nobel per la chimica per aver scoperto insieme, si legge nel comunicato dell’Accademia reale delle scienze, “uno degli strumenti più affilati della tecnologia genetica: le forbici genetiche CrispR/Cas9. Utilizzandole, i ricercatori possono cambiare il Dna di animali, piante e microrganismi con estrema precisione. Questa tecnologia ha avuto un impatto rivoluzionario sulle scienze della vita, sta contribuendo alla scoperta nuove terapie contro il cancro e può realizzare il sogno di curare le malattie ereditarie”. La Crispr (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats), è una sorta ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 ottobre 2020) – Alla biofrancese Emmanuelle Charpentier 52 anni e allaamericana Jennifer Doudna 56 anni è andato il premioper laper aver scoperto insieme, si legge nel comunicato dell’Accademia reale delle scienze, “uno degli strumenti più affilati della tecnologia genetica: le forbici geneticheR/. Utilizzandole, i ricercatori possono cambiare il Dna di animali, piante e microrganismi con estrema precisione. Questa tecnologia ha avuto un impatto rivoluzionario sulle scienze della vita, sta contribuendo alla scoperta nuove terapie contro il cancro e può realizzare il sogno di curare le malattie ereditarie”. Lar (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats), è una sorta ...

RobertoBurioni : Mi spiace per un illustre candidato che da sempre si autocertifica in corsa per il premio, ma il Nobel l'hanno - me… - Corriere : Nobel, premio per la Chimica a due donne. Charpentier e Doudna hanno riscritto il genoma - RaiNews : Due donne si aggiudicano il premio Nobel per la chimica - FedeAngeli : RT @repubblica: Il Nobel della chimica alle inventrici di Crispr, il metodo per riscrivere il Dna. Sono Emmanuelle Charpentier e Jennifer D… - writtenhaz : RT @close1_: Una scienziata premio nobel dice di voler ispirare altre giovani donne a intraprendere la carriera scientifica, ma per l'Huffi… -