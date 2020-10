Nobel | il gioco d’azzardo del bis letterario

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo d’attesa. Delper la letteratura, innanzitutto, il cui annuncio viene dato oggi alle 13 secondo un rito videoglobalizzato e predisposto con cura per dare il massimo risalto all’unico momento di vera suspence del calendario culturale. Come ogni anno, negli ultimi giorni si sono affollate le previsioni, quasi di certo destinate a fallire, dato il gusto dell’Accademia svedese nel far saltare pronostici e scommesse. Chissà dunque che non abbia ragione A.M. Orthofer, che sul suo Literary Saloon ha azzardato … Continua L'articolo, ild’azzardo del bisproviene da il manifesto.